На климат какой из перечисленных стран большое влияние оказывают муссоны? 1) Монг??лия 2) Турция 3) Португалия 4) Индия

География

На климат какой из перечисленных стран большое влияние оказывают муссоны? 1) Монг??лия 2) Турция 3) Португалия 4) Индия

Автор: Гость