На клумбе растут розы , ромашки и маки . Из них 1/6 составляют розы , а 3/5 остатка - ром??шки . Остальные 120 цветов - маки . Сколько всего цветов в клумбе ?
Математика
На клумбе растут розы , ромашки и маки . Из них 1/6 составляют розы , а 3/5 остатка - ром??шки . Остальные 120 цветов - маки . Сколько всего цветов в клумбе ?
Ответ(ы):
Гость:
Если 3/5 остатка это ромашки, то 2/5 остатка это маки что равно 120штукам 120шт- 2/5 Хшт -3/5 Х=(120*3/50)/ 2/5= 180штук это ромашки 180+120=300 это ромашки плюс маки что составляет 5/6 всей клумбы, т.к. розы составляют 1/6 300шт - 5/6 Хшт - 1/6 Х=(300*1/6) / 5/6= 60 шт это розы 180+120+60=360 цветов на клумбе
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