На клумбе возле школы росли разные цветы. Георгинов и хризантем было 12 кустов, хризантем и пионов -9 кустов, пионов и Георгинов было 11 кустов. Сколько цветов каждого вида росло на клумбе? Решение.
Математика
На клумбе возле школы росли разные цветы. Георгинов и хризантем было 12 кустов, хризантем и пионов -9 кустов, пионов и Георгинов было 11 кустов. Сколько цветов каждого вида росло на клумбе? Решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12+9+11)/2=32/2=16 кустов росло на клумбе 16-12=4 куста пионов 9-4=5 кустов хризантем 12-5=7 кустов георгин
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