На клумбе возле школы росли разные цветы. Георгинов и хризантем было 12 кустов, хризантем и пионов -9 кустов, пионов и Георгинов было 11 кустов. Сколько цветов каждого вида росло на клумбе? Решение.

Математика

На клумбе возле школы росли разные цветы. Георгинов и хризантем было 12 кустов, хризантем и пионов -9 кустов, пионов и Георгинов было 11 кустов. Сколько цветов каждого вида росло на клумбе? Решение.

Автор: Гость