На книжной выставке представлено 1370 учебников, из них учебников для млад . Школьников 156, это в 3 раза меньше чем учебников для старших школьн.,а учебников для студентов
Математика
На книжной выставке представлено 1370 учебников, из них учебников для млад . Школьников 156, это в 3 раза меньше чем учебников для старших школьн.,а учебников для студентов
Ответ(ы):
Гость:
156*3=468+156=6241370-624=746
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