На книжной выставке представлено 1370 учебников, из них учебников для млад . Школьников 156, это в 3 раза меньше чем учебников для старших школьн.,а учебников для студентов

Математика

На книжной выставке представлено 1370 учебников, из них учебников для млад . Школьников 156, это в 3 раза меньше чем учебников для старших школьн.,а учебников для студентов

Автор: Гость