На книжной выставке представлены 1 370 книг. из них учебников для младших школьнико?? - 156, это в 3 раза меньше, чем учебников для старших школьников. а учебников для студентов столько , сколько учебников для младших и старших...

Математика

На книжной выставке представлены 1 370 книг. из них учебников для младших школьнико?? - 156, это в 3 раза меньше, чем учебников для старших школьников. а учебников для студентов столько , сколько учебников для младших и старших школьников вместе. остальные книги- для учителей. сколько книг для учителей представлена на выставке?

Автор: Гость