На книжной выставке представлены 1 370 книг. из них учебников для младших школьнико?? - 156, это в 3 раза меньше, чем учебников для старших школьников. а учебников для студентов столько , сколько учебников для младших и старших...

Математика
На книжной выставке представлены 1 370 книг. из них учебников для младших школьнико?? - 156, это в 3 раза меньше, чем учебников для старших школьников. а учебников для студентов столько , сколько учебников для младших и старших школьников вместе. остальные книги- для учителей. сколько книг для учителей представлена на выставке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)156*3=468(уч) для старших классов 2)468+156=624(уч) для студентов Ответ 624 учебника
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