На колесо с радиусом 0,2м и массой 10кг действует средний момент трения 10Н. Колесо катится по горизонтальной поверхности с начальной скоростью 15м/с. Через какое время оно ос тановится?
На колесо с радиусом 0,2м и массой 10кг действует средний момент трения 10Н. Колесо катится по горизонтальной поверхности с начальной скоростью 15м/с. Через какое время оно ос тановится?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Приравняем кинетическую енергию колёса к работе по перемещению колёса (MV/2)=(Mc/R)*s; Отсюда S=(mv/2)/(mc/(Mc/R))=0.75 m