На консервный завод поступило 6440 кг. огурцов, 3|4 огурцов засолили. Сколько потребо??алось банок, если в каждую банку положили по 3 кг . огурцов?

Математика

На консервный завод поступило 6440 кг. огурцов, 3|4 огурцов засолили. Сколько потребо??алось банок, если в каждую банку положили по 3 кг . огурцов?

Автор: Гость