На консервный завод поступило 6440 кг. огурцов, 3|4 огурцов засолили. Сколько потребо??алось банок, если в каждую банку положили по 3 кг . огурцов?

Математика
На консервный завод поступило 6440 кг. огурцов, 3|4 огурцов засолили. Сколько потребо??алось банок, если в каждую банку положили по 3 кг . огурцов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6440:3*4=4830 кг огурцов засолили. 4830:3=1610 шт. банок потребовалось
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