На коопусе электроутюга указанно :800 Вт ; 220 Вт.По этим данным оредеиье ток в утюге и сопротивление спирали в неём

Физика

На коопусе электроутюга указанно :800 Вт ; 220 Вт.По этим данным оредеиье ток в утюге и сопротивление спирали в неём

Автор: Гость