На коопусе электроутюга указанно :800 Вт ; 220 Вт.По этим данным оредеиье ток в утюге и сопротивление спирали в неём
Физика
На коопусе электроутюга указанно :800 Вт ; 220 Вт.По этим данным оредеиье ток в утюге и сопротивление спирали в неём
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ток в утюге: J = N / U = 800 / 220 = 3,63 A Сопротивление спирали: R = U/R = 220/3,63 = 60 Ом
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