На координатной плоскости начертите отрезок AB, концами которого являются точки A(-5; 3) и B(2; 3). Постройте отрезок A1B1, симмеричный отрезку AB относительно точки E(-2; 1), и запишите координаты точек A1 и B1
Математика
На координатной плоскости начертите отрезок AB, концами которого являются точки A(-5; 3) и B(2; 3). Постройте отрезок A1B1, симмеричный отрезку AB относительно точки E(-2; 1), и запишите координаты точек A1 и B1
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Как-то так,думаю правильно
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