На координатной плоскости отметьте точки m(-2 2) n(1 -4) провидите отрезок mn найдите ко??рдинаты точки пересечения отрезка mn c осью ординат пппппппллллллллиииииззззззззз
Математика
На координатной плоскости отметьте точки m(-2 2) n(1 -4) провидите отрезок mn найдите ко??рдинаты точки пересечения отрезка mn c осью ординат пппппппллллллллиииииззззззззз
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