На координатной прямой отмечены числа а и б . Какое из следующих чисел наибольшее b/2;-a;ab;a-b
Математика
На координатной прямой отмечены числа а и б . Какое из следующих чисел наибольшее b/2;-a;ab;a-b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конещно ab Веть это a*b
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