На координатной прямой отмечены числа а и б . Какое из следующих чисел наибольшее b/2;-a;ab;a-b

Математика
На координатной прямой отмечены числа а и б . Какое из следующих чисел наибольшее b/2;-a;ab;a-b
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конещно ab Веть это a*b
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Указать орфограмму вьюга злится за окном
Ответить
Русский язык
Что необходимо человеку для того что бы называться человеком
Ответить
История
Древний египет 1)почему в древнем египте за безделье били? 2)почему книгу нужно б??ло ежедневно? 3)почему учеников сравневали с животнами? ...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста закончить предложения из памятки СПАСИТЕ НАШУ ПЛАНЕТУ!(Что н??жно сделать чтобы спасти нашу планету) : When in the forest or a ...
Ответить
Русский язык
Составе и запишите 2-3 предложения на тему современная пожарная
Ответить