На координатной прямой отмечены числа а и б . Какое из следующих чисел наибольшее b/2;-a;ab;a-b

Математика

На координатной прямой отмечены числа а и б . Какое из следующих чисел наибольшее b/2;-a;ab;a-b

Автор: Гость