На координатной прямой отмечены числа,x,y и z. Какая из разностей z-x,z-y,y-x положительная ? 1)z-x 2)z-y 3)y-x 4)ни одна из них

Алгебра

На координатной прямой отмечены числа,x,y и z. Какая из разностей z-x,z-y,y-x положительная ? 1)z-x 2)z-y 3)y-x 4)ни одна из них

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