На координатной прямой отмечены числа,x,y и z. Какая из разностей z-x,z-y,y-x положительная ? 1)z-x 2)z-y 3)y-x 4)ни одна из них
Алгебра
На координатной прямой отмечены числа,x,y и z. Какая из разностей z-x,z-y,y-x положительная ? 1)z-x 2)z-y 3)y-x 4)ни одна из них
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Z < x < y z - x < 0 z - y < 0 y - x > 0 - ответ 3)
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