На координатной прямой отмечены точки А (х) и В(у). Точка С середина отрезка АВ . Най??ите координату точки С , если а) х= 2 ,у=8 б) х=-2 , у =8 в) х=-2 ,у=7,4 г)х=2,у=-8 пожалуйста срочно надо !!!
Математика
На координатной прямой отмечены точки А (х) и В(у). Точка С середина отрезка АВ . Най??ите координату точки С , если а) х= 2 ,у=8 б) х=-2 , у =8 в) х=-2 ,у=7,4 г)х=2,у=-8 пожалуйста срочно надо !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (2+8)/2=5 б) (-2+8)/2=3 в) (-2+7)/2=2,5 г) (2-8)/2=-3
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