На координатной прямой отмечены точки А (х) и В(у). Точка С середина отрезка АВ . Най??ите координату точки С , если а) х= 2 ,у=8 б) х=-2 , у =8 в) х=-2 ,у=7,4 г)х=2,у=-8 пожалуйста срочно надо !!!

Математика

На координатной прямой отмечены точки А (х) и В(у). Точка С середина отрезка АВ . Най??ите координату точки С , если а) х= 2 ,у=8 б) х=-2 , у =8 в) х=-2 ,у=7,4 г)х=2,у=-8 пожалуйста срочно надо !!!

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