. На координатном луче между точками А (13,6) и В (14,32) лежит точка с координатой: A) С (13,52) B) F (14,39) C) D (14,2) D) L (13,1)

Математика

. На координатном луче между точками А (13,6) и В (14,32) лежит точка с координатой: A) С (13,52) B) F (14,39) C) D (14,2) D) L (13,1)

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