На координатной прямой между точками A (2) и B (10) отмечена точка More. Найдите координату точки M, если: а)AM:MB=1:1 б)AM:MB=3:1

a) Найдём расстояние между точками A и B 10-2=8 так как AM:MB=1, то 8:2=4 и к координате точки A прибавим 4, получим координату точки M (4+2=6)/ b) Так как расстояние между точками A и И = 8, а AM:MB как 3:1, то 1 часть - х, тогда х+3х=8 4х=8 х=2 AM=2х3=6 M имеет координаты 2+6=8 , т.е. M (8).