На кормушке сидели 3 синицы,4 голубя и 5воробьев. Сколько всего птиц было на кармушке? Надо решить 3 способамт
Математика
На кормушке сидели 3 синицы,4 голубя и 5воробьев. Сколько всего птиц было на кармушке? Надо решить 3 способамт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ. 3+4+5=12(пт.) Ответ: 12 птиц 2 способ. 4+5+3=12 3 способ. 1)4+5=9(голубей и воробьев) 2)9+3=12(птиц)
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