На кормушке сидели 3 синицы,4 голубя и 5воробьев. Сколько всего птиц было на кармушке? Надо решить 3 способамт

Математика

На кормушке сидели 3 синицы,4 голубя и 5воробьев. Сколько всего птиц было на кармушке? Надо решить 3 способамт

Автор: Гость