На космонавта находящего на поверхности земли действует сила тяготения 800 Н в кос??ическом корабле на этого же косманавта на расстоянии в трех радиусах земли от земной поверхности будет действовать сила?

Физика
На космонавта находящего на поверхности земли действует сила тяготения 800 Н в кос??ическом корабле на этого же косманавта на расстоянии в трех радиусах земли от земной поверхности будет действовать сила?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Земле на космонавта действовала сила тяжести, равная: Fтяж = mg => m = Fтяж / g = 80 кг ясно, что масса космонавта и на Земле, и на некотором расстоянии от Земли одинакова на космическом корабле на космонавта действует все та же сила притяжения, равная Fтяж = mg, но из-за увеличения расстояния ускорение свободного падения уменьшается. посчитаем его нынешнее значение: mg = G m M / 9 R^2, g = G M / 9 R^2, где M и R - масса и радиус Земли соответственно g = 1,062 м/с^2 значит, на космическом корабле на космонавта действовала сила, равная:  Fтяж = 80 * 1,062 = 84,96 H
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