НА ЛИСТЕ БУМАГИ ДЛЯ ГУАШИ НАРИСУЙТЕ КРУЖОЧКИ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ КРУЖКОВ ПОПЫТАЙТЕСЬ РАЗМЫТЬ ИХ В ТЕЧЕНИИ 10 МИНУТ У КАКИХ ЦВЕТОВ НЕ СОХРАНИЛАСЬ ЭТА ЛИНИЯ ( КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ КОРИЧНЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ)
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НА ЛИСТЕ БУМАГИ ДЛЯ ГУАШИ НАРИСУЙТЕ КРУЖОЧКИ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ КРУЖКОВ ПОПЫТАЙТЕСЬ РАЗМЫТЬ ИХ В ТЕЧЕНИИ 10 МИНУТ У КАКИХ ЦВЕТОВ НЕ СОХРАНИЛАСЬ ЭТА ЛИНИЯ ( КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ КОРИЧНЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну нарисуй... Это тест или что?
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