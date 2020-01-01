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На листочек 8-3 6/7 б) 5 13/15+1 7/12
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На листочек 8-3 6/7 б) 5 13/15+1 7/12
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что означает эти цифры?
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