На лодке по озеру за 3 часа можно проплыть 21 км. Скорость катера в 2раза больше скор??сть лодки. Какое расстояние можно проплыть на катере за 5 часов
Математика
На лодке по озеру за 3 часа можно проплыть 21 км. Скорость катера в 2раза больше скор??сть лодки. Какое расстояние можно проплыть на катере за 5 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость лодки=3*21=63км\ч скорость катера=63*3-189км\ч ответ:189*5=945км катер может проплыть за 5 часов
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