На лодке по озеру за 3 часа можно проплыть 21 км. Скорость катера в 2раза больше скор??сть лодки. Какое расстояние можно проплыть на катере за 5 часов

Математика

На лодке по озеру за 3 часа можно проплыть 21 км. Скорость катера в 2раза больше скор??сть лодки. Какое расстояние можно проплыть на катере за 5 часов

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