На лодке по озеру за 3 часа можно проплыть 21 км. Скорость катера в 2раза больше скор??сть лодки. Какое расстояние можно проплыть на катере за 5 часов

Математика
На лодке по озеру за 3 часа можно проплыть 21 км. Скорость катера в 2раза больше скор??сть лодки. Какое расстояние можно проплыть на катере за 5 часов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость лодки=3*21=63км\ч скорость катера=63*3-189км\ч ответ:189*5=945км катер может проплыть за 5 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Дата Какое произошло событие Имя или фамилия исторической личности 988 г. 1147 г. 1380 г. 1612 г. 1703 г. 1812 г. 1941-1945 г. ...
Ответить
Окружающий мир
По заданию учебника составьте памятку.Правила поведения в театре
Ответить
История
Назовите причины быстрого распада державы Александра Македонского
Ответить
Информатика
Вычислите для первых n элементов: 3+6+9+12+... и 3*6*9*12*... (С полным решением!)
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста мне очень срочно
Ответить