На луче АМ отложили отрезки АВ и АС ,АС =89 см.Найдите длинну отрезка ВС если а)АВ на 15 см длиннее чем АС б)АВ на 15 см короче АС
Математика
На луче АМ отложили отрезки АВ и АС ,АС =89 см.Найдите длинну отрезка ВС если а)АВ на 15 см длиннее чем АС б)АВ на 15 см короче АС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в двух случаях 15 см а) /________________/_____/______ А С В М АВ > AC длиннее ( больше)на 15 см б) /______________/_____/______ А В С М АВ < AС короче ( меньше) на 15 см
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