На луче АМ отложили отрезки АВ и АС ,АС =89 см.Найдите длинну отрезка ВС если а)АВ на 15 см длиннее чем АС б)АВ на 15 см короче АС

Математика
На луче АМ отложили отрезки АВ и АС ,АС =89 см.Найдите длинну отрезка ВС если а)АВ на 15 см длиннее чем АС б)АВ на 15 см короче АС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 в двух случаях 15 см а) /________________/_____/______ А                             С          В         М АВ > AC   длиннее ( больше)на 15 см б) /______________/_____/______     А                          В         С          М АВ < AС    короче  ( меньше) на 15 см
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