На лугу паслось несколько коров у них ног на 54 больше чем голов сколько коров пасл??сь на лугу решить без икса откуда взелось 3

Гость: Гость:

Так как у коров 4ноги и всего одна голова,то имеемПусть х-было голов,тогда 4х-это их ноги.Составим уравнение:х+54=4х54=4х-х54=3хх=54/3х=18-голов,т.е.всего было коров на лугу.тут без икса не как