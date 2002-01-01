На лугу паслось несколько коров у них ног на 54 больше чем голов сколько коров пасл??сь на лугу решить без икса откуда взелось 3
Математика
На лугу паслось несколько коров у них ног на 54 больше чем голов сколько коров пасл??сь на лугу решить без икса откуда взелось 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как у коров 4ноги и всего одна голова,то имеемПусть х-было голов,тогда 4х-это их ноги.Составим уравнение:х+54=4х54=4х-х54=3хх=54/3х=18-голов,т.е.всего было коров на лугу.тут без икса не как
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