На лугу паслось несколько коров. Уних ног было на 54 больше, чем голов. Сколько пасл??сь на лугу коров?lt;br /gt;откуда взялась цифра 3
Математика
На лугу паслось несколько коров. Уних ног было на 54 больше, чем голов. Сколько пасл??сь на лугу коров?lt;br /gt;откуда взялась цифра 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть голов было х, тогда ног было 4х. Так как ног было на 54 больше, чем голов, составим уравнение: 4х = х+54; 4х-х=54; 3х=54; х=18. Ответ: 18 коров
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