На меньший поршень гидравлического пресса площадью 30см2 действует сила 180h. Площадь большего поршня 300см2 .какая сила действует на большой поршень ?

Физика

На меньший поршень гидравлического пресса площадью 30см2 действует сила 180h. Площадь большего поршня 300см2 .какая сила действует на большой поршень ?

Автор: Гость