На меньший поршень гидравлического пресса площадью 30см2 действует сила 180h. Площадь большего поршня 300см2 .какая сила действует на большой поршень ?
Физика
На меньший поршень гидравлического пресса площадью 30см2 действует сила 180h. Площадь большего поршня 300см2 .какая сила действует на большой поршень ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F₁/S₁ = F₂/S₂ F₂ = F₁S₂/S₁ F₂ = 180·300/30 = 1800 [F₂] = Н·см²/см² = Н
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