На месте каких цифр должны быть запятые? Телепатическое общение (1) оказалось (2) в поле внимания наших выдающихся ученых, заинтриговав (3) например (4) В. Бехтерева и К. Циолковского.
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На месте каких цифр должны быть запятые? Телепатическое общение (1) оказалось (2) в поле внимания наших выдающихся ученых, заинтриговав (3) например (4) В. Бехтерева и К. Циолковского.
Ответ(ы):
Гость:
Только в место 3 нужна запятая
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