На молочной ферме за один год от каждой из 15 коров надоили по 5410 л молока и от каждой 60коров надоили по 5300л молока. Из одной третьей части всего молока получили масло. Сколько литров молока использовали для получения масло?
Математика
На молочной ферме за один год от каждой из 15 коров надоили по 5410 л молока и от каждой 60коров надоили по 5300л молока. Из одной третьей части всего молока получили масло. Сколько литров молока использовали для получения масло?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15×5410=81150 л - молока дают 15 коров 60×5300=318000 л - молока дают 60 коров 81150+318000=399150 л - дают все коровы за год 399150×1/3=133050 л - молока пошло на масло.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сивка-бурка может поскакать 240вёрст за 3 ч а конь золотогривый за 4 ч Сколько времени потребуется Ивану Царевичу,чтобы добраться до источника с жи...
Английский язык
Перепишите и переведите(перевод не обязательно) обращая внимание на употребление времён группы Indefinite (Present, Past, Future) в действительном ...
Математика
Продолжи ряд на четыре числа сохраняя закономерность 5,15 125 1235....... следуйщий ряд 1,3,9,27.........
Математика