На молочной ферме за один год от каждой из 15 коров надоили по 5410 л молока и от каждой 60коров надоили по 5300л молока. Из одной третьей части всего молока получили масло. Сколько литров молока использовали для получения масло?

Математика

На молочной ферме за один год от каждой из 15 коров надоили по 5410 л молока и от каждой 60коров надоили по 5300л молока. Из одной третьей части всего молока получили масло. Сколько литров молока использовали для получения масло?

Автор: Гость