На молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год по 5 420 кг молока. Три пятых части всего молока были переработаны на масло. Сколько кг молока было переработано на масло?
На молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год по 5 420 кг молока. Три пятых части всего молока были переработаны на масло. Сколько кг молока было переработано на масло?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
60*5420=325200кг(это всего получили от 60 коров) 325200:5*3=195120(мы находим,сколько кг составляет 1 часть,т.е. делим на 5,потом по условию,у нас три пятых,нашли 1 часть,и умножаем на 3,получаем,сколько было перереботанно молока в масло