На молокозаводе за 1 ч изготовляются 242 л сметаны а кефира-в 2 раза больше.Сколько в??его литров молочной продукции изготовляют на молокозаводе за 1 ч?

Математика

На молокозаводе за 1 ч изготовляются 242 л сметаны а кефира-в 2 раза больше.Сколько в??его литров молочной продукции изготовляют на молокозаводе за 1 ч?

Автор: Гость