На молокозаводе за 1 ч изготовляются 242 л сметаны а кефира-в 2 раза больше.Сколько в??его литров молочной продукции изготовляют на молокозаводе за 1 ч?

Математика
На молокозаводе за 1 ч изготовляются 242 л сметаны а кефира-в 2 раза больше.Сколько в??его литров молочной продукции изготовляют на молокозаводе за 1 ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)242 * 2 = 484 ( л) - кефира изготавливается за 1 час. 2)242+ 484 = 726 ( л) - изготавливается на молокозаводе за 1 час. Ответ : 726 л.
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