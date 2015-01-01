На n деревьях, расположенных по окружности, сидели n весёлых чижей (на каждом дерев?? по чижу). Время от времени два чижа одновременно перелетают на соседние деревья в противоположных направлениях (один по часовой стрелке, дру...
Математика
На n деревьях, расположенных по окружности, сидели n весёлых чижей (на каждом дерев?? по чижу). Время от времени два чижа одновременно перелетают на соседние деревья в противоположных направлениях (один по часовой стрелке, другой — против). Могут ли все n чижей собраться на одном дереве, если а) n = 3? б) n= 2015? в) n = 10?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если н=3 дерева 3 на каждом дереве по чижу, 2 переходят на одно дерево, и получается 3чижа находятся на одном дереве.
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