На на пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев по 42 килограмма сколько все??о килограммов мёда получили с этих ульев за лето?

Математика

На на пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев по 42 килограмма сколько все??о килограммов мёда получили с этих ульев за лето?

Автор: Гость