На на пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев по 42 килограмма сколько все??о килограммов мёда получили с этих ульев за лето?
Математика
На на пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев по 42 килограмма сколько все??о килограммов мёда получили с этих ульев за лето?
Ответ(ы):
Гость:
30×36=1080с первого 20×42=840с второго 1080+840= 1920 г меда
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