На наклонной плоскости высотой 5 метров и длиной 10 метров находится тело массой 50 ??г, на которое действует сила F. Определите ускорение тела, трением пренебречь.

Физика
На наклонной плоскости высотой 5 метров и длиной 10 метров находится тело массой 50 ??г, на которое действует сила F. Определите ускорение тела, трением пренебречь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M*a=F-m*g*sina-m*k*g*cosa F=m*(a+g*sina+k*g*cosa)    sina=3/5=0,6    a=37 градусов  cos37=0,8 F=50*(1+10*0,6+0,2*10*0,8)=430 H
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