На наклонной плоскости высотой 5 метров и длиной 10 метров находится тело массой 50 ??г, на которое действует сила F. Определите ускорение тела, трением пренебречь.

Физика

На наклонной плоскости высотой 5 метров и длиной 10 метров находится тело массой 50 ??г, на которое действует сила F. Определите ускорение тела, трением пренебречь.

Автор: Гость