На нефтебазу привезли 30 цистерн нефти по 16,5 т в каждой. в первый день отправили потребителям 46% всей привезённой нефти, во второй- 80% того количества, которое отправили в первый, а остальную нефть оставили на хранение. ско...
Математика
На нефтебазу привезли 30 цистерн нефти по 16,5 т в каждой. в первый день отправили потребителям 46% всей привезённой нефти, во второй- 80% того количества, которое отправили в первый, а остальную нефть оставили на хранение. сколько нефти оставили на нефтебазе?
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