На неизвестной планете маятник длиной 80 см совершил 36 полных колебаний за 1 минуту. Чему равно ускорение свободного падения на этой планете? с дано , и подробным решением пожалуйста
Физика
На неизвестной планете маятник длиной 80 см совершил 36 полных колебаний за 1 минуту. Чему равно ускорение свободного падения на этой планете? с дано , и подробным решением пожалуйста
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