На неизвестной планете маятник длиной 80 см совершил 36 полных колебаний за 1 минуту. Чему равно ускорение свободного падения на этой планете? с дано , и подробным решением пожалуйста

Физика

На неизвестной планете маятник длиной 80 см совершил 36 полных колебаний за 1 минуту. Чему равно ускорение свободного падения на этой планете? с дано , и подробным решением пожалуйста

Автор: Гость