На некотором расстоянии от столба высотой 7 м стоит человек ростом 1,8 м, длина его тени 2 м. Найти расстояние до столба.
Математика
На некотором расстоянии от столба высотой 7 м стоит человек ростом 1,8 м, длина его тени 2 м. Найти расстояние до столба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 относиться к 1,8 как x к 2 7*2=1,8х 14=1,8х х=14/1,8 х=7,78 Так как надо найти расстояние от человека до фонаря, то 7,78-2=5,78 Ответ: 5,78 м расстояние до столба
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Постройте график функции y=-5/8 x.Проходит ли график этой функции через точку A(70,4;-44)? Пожалуйста.Желательно с картинкой
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