На нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены два груза массами m1 и m2 (m2gt;m1). Определить силу натяжения нити. Трение отсутствует. Нить невесома и нерастяжима.

Физика

На нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены два груза массами m1 и m2 (m2gt;m1). Определить силу натяжения нити. Трение отсутствует. Нить невесома и нерастяжима.

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