На нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены два груза массами m1 и m2 (m2gt;m1). Определить силу натяжения нити. Трение отсутствует. Нить невесома и нерастяжима.
Физика
На нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены два груза массами m1 и m2 (m2gt;m1). Определить силу натяжения нити. Трение отсутствует. Нить невесома и нерастяжима.
Ответ(ы):
Гость:
M2a=m2g-N ; a=(m2g-N) /m2; m1g-N =-m1a; m1g-N =-m1(m2g-N) /m2;m1g+m1g=N+N*m1/m2; N=2m1m2g /(m2+m1)
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