На новогодней гирлянде 21 лампочка лампочки идут в таком порядке 1 Красная 2 синих 3 красных 4 синих и так далее Какого Какого цвета 17 лампочка

Математика

На новогодней гирлянде 21 лампочка лампочки идут в таком порядке 1 Красная 2 синих 3 красных 4 синих и так далее Какого Какого цвета 17 лампочка

Автор: Гость