На новогодней гирлянде 21 лампочка лампочки идут в таком порядке 1 Красная 2 синих 3 красных 4 синих и так далее Какого Какого цвета 17 лампочка
Математика
На новогодней гирлянде 21 лампочка лампочки идут в таком порядке 1 Красная 2 синих 3 красных 4 синих и так далее Какого Какого цвета 17 лампочка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы синего цвета
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