На новогодние утренники Артём и Женя выиграли 38 конфеты после того как они съели поровну конфет у Артема Осталось 11 конфет а у Жени 7 Сколько конфет выиграл Артем
Математика
На новогодние утренники Артём и Женя выиграли 38 конфеты после того как они съели поровну конфет у Артема Осталось 11 конфет а у Жени 7 Сколько конфет выиграл Артем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 конфет осталось у Артема и Жени Поставь 5 и спс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Порядок разбора слова по составу . заездили. , рыбачили , правдивый, перевозка, укачивать, отбелить.
География
1)Каково значение сферы услуг для человека 2)Каково место сферы обслуживания в об??спечении потребностей населения 3)Что называется территорит...