На новогодние утренники Артём и Женя выиграли 38 конфеты после того как они съели поровну конфет у Артема Осталось 11 конфет а у Жени 7 Сколько конфет выиграл Артем

Математика

На новогодние утренники Артём и Женя выиграли 38 конфеты после того как они съели поровну конфет у Артема Осталось 11 конфет а у Жени 7 Сколько конфет выиграл Артем

Автор: Гость