На новый год для оформления люки понадобилось 8 Метра мишуры. Привезли мишура длиной 7 метров 24 сантиметров . Сколько сантиметров мишуры не хватает

Математика

На новый год для оформления люки понадобилось 8 Метра мишуры. Привезли мишура длиной 7 метров 24 сантиметров . Сколько сантиметров мишуры не хватает

Автор: Гость