На новый год для оформления люки понадобилось 8 Метра мишуры. Привезли мишура длиной 7 метров 24 сантиметров . Сколько сантиметров мишуры не хватает
Математика
На новый год для оформления люки понадобилось 8 Метра мишуры. Привезли мишура длиной 7 метров 24 сантиметров . Сколько сантиметров мишуры не хватает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 м-7 м24 см= 76 см не хватает 76 см
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