На обивку дивана расходуют 6 м ткани, а на обивку двух кресел - 3 м. У мастера 24 м ткани. Может ли он обить этой тканью 3 дивана? 3 дивана и 2 пары кресел? 1 диван и 4 пары кресел?
Математика
На обивку дивана расходуют 6 м ткани, а на обивку двух кресел - 3 м. У мастера 24 м ткани. Может ли он обить этой тканью 3 дивана? 3 дивана и 2 пары кресел? 1 диван и 4 пары кресел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6м*3=18м - 3 дивана может оббить 6м*3+3м*2=24м - 3 дивана и 2 пары кресел тоже может 6м+3м*4=18 м - диван и 4 пары кресел тоже
Гость:
1 диван-6м. 2 кресла-3м. 3 дивана* 6 метров=18 метров- ткани хватит 3 дивана* 6 метров=18 метров+ 3 метра* 2 пары кресел=24 метра- хватит ткани 1 диван* 6 метров+3 метра* 4 пары кресел=18 метров хватит ткани
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