На очень длинной доске последовательно выписали числа от 1 до 100. Получилось число 123...99100. Затем доску разрезали на части так, что на каждой дощечке, оказалась, по 3 цифры: 123, 456, 729, 101, . 899, 100. Найдите среди эт...

Алгебра
На очень длинной доске последовательно выписали числа от 1 до 100. Получилось число 123...99100. Затем доску разрезали на части так, что на каждой дощечке, оказалась, по 3 цифры: 123, 456, 729, 101, . 899, 100. Найдите среди этих дощечек ту, на которой написана группа о наибольшей суммой цифр
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Гость:
Это дощечка с группой цифр 899.
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