На одно платье расходуют 3 метра ткани сколько метров ткани потребуется на 4 таких платья ?дополни схематический чертеж и наши задачу
Математика
На одно платье расходуют 3 метра ткани сколько метров ткани потребуется на 4 таких платья ?дополни схематический чертеж и наши задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3×4=12 12метров ткани потребуетсяна 4 платья
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