На одно платье расходуют 3 метра ткани сколько метров ткани потребуется на 4 таких платья ?дополни схематический чертеж и наши задачу

Математика

На одно платье расходуют 3 метра ткани сколько метров ткани потребуется на 4 таких платья ?дополни схематический чертеж и наши задачу

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