На одного отдыхающего В летнем лагере положено 40 г сахара в день.В лагере отдыхающего в летним лагере отдыхают 248 человек. Сколько килограмм новых пачек сахара необходимо иметь ежедневно ?

Математика

На одного отдыхающего В летнем лагере положено 40 г сахара в день.В лагере отдыхающего в летним лагере отдыхают 248 человек. Сколько килограмм новых пачек сахара необходимо иметь ежедневно ?

Автор: Гость