На одного отдыхающего В летнем лагере положено 40 г сахара в день.В лагере отдыхающего в летним лагере отдыхают 248 человек. Сколько килограмм новых пачек сахара необходимо иметь ежедневно ?
Математика
На одного отдыхающего В летнем лагере положено 40 г сахара в день.В лагере отдыхающего в летним лагере отдыхают 248 человек. Сколько килограмм новых пачек сахара необходимо иметь ежедневно ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
248*40=9920(кг) сахара на один день
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