На одной чаше весов лежат две коробки печенья одинаковой массы и гиря массой 500 г, ?? на другой чаше весов - гиря массой 2 кг. Чему равна масса коробки печенья ?

Математика

На одной чаше весов лежат две коробки печенья одинаковой массы и гиря массой 500 г, ?? на другой чаше весов - гиря массой 2 кг. Чему равна масса коробки печенья ?

Автор: Гость