На одной чаше весов лежат две коробки печенья одинаковой массы и гиря массой 500 г, ?? на другой чаше весов - гиря массой 2 кг. Чему равна масса коробки печенья ?

Математика
На одной чаше весов лежат две коробки печенья одинаковой массы и гиря массой 500 г, ?? на другой чаше весов - гиря массой 2 кг. Чему равна масса коробки печенья ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна коробка х, тогда 2х+0,5кг=2кг 2х=1,5 Х=0,75 кг=750г
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