На одной чаше весов находится две одинаковых банки с вареньем и гиря в 5 кг, а на др??гой чаше 3 таких же банке с вареньем. Сколько весит банка с вареньем, если весы находятся в равновесии? Даю 18 баллов. Можно с иксами.
Математика
На одной чаше весов находится две одинаковых банки с вареньем и гиря в 5 кг, а на др??гой чаше 3 таких же банке с вареньем. Сколько весит банка с вареньем, если весы находятся в равновесии? Даю 18 баллов. Можно с иксами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-2=1(б)=5кг Ответ:5 кг весит 1 банка с вареньем
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