На одной чаше весов находится две одинаковых банки с вареньем и гиря в 5 кг, а на др??гой чаше 3 таких же банке с вареньем. Сколько весит банка с вареньем, если весы находятся в равновесии? Даю 18 баллов. Можно с иксами.

Математика
На одной чаше весов находится две одинаковых банки с вареньем и гиря в 5 кг, а на др??гой чаше 3 таких же банке с вареньем. Сколько весит банка с вареньем, если весы находятся в равновесии? Даю 18 баллов. Можно с иксами.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-2=1(б)=5кг Ответ:5 кг весит 1 банка с вареньем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
Ответить
Беларуская мова
Написать письмо бабуле на бел. мове
Ответить
История
Почему монголо-татары смогли захватить русь которая находилась на более высоком ??ровне развитие
Ответить
Математика
Номер 491 решите плиз..
Ответить
Биология
1. В какой структуре растительной клетки находится клеточный сок? 2.наличием чего зернистая эндоплазматическая сетка отличается от незернистой? ...
Ответить