На одной чаше весов находится две одинаковых банки с вареньем и гиря в 5 кг, а на др??гой чаше 3 таких же банке с вареньем. Сколько весит банка с вареньем, если весы находятся в равновесии? Даю 18 баллов. Можно с иксами.

Математика

На одной чаше весов находится две одинаковых банки с вареньем и гиря в 5 кг, а на др??гой чаше 3 таких же банке с вареньем. Сколько весит банка с вареньем, если весы находятся в равновесии? Даю 18 баллов. Можно с иксами.

Автор: Гость