На одной из станций поезд задержался на 2 часа На сколько нужно увеличить поезда С??орость чтобы прибыть на следующую станцию находящуюся на расстоянии 40 км вовремя

Математика
На одной из станций поезд задержался на 2 часа На сколько нужно увеличить поезда С??орость чтобы прибыть на следующую станцию находящуюся на расстоянии 40 км вовремя
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4020=20км на 20км нужно увеличить скорость поезду
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