На одной из станций поезд задержался на 2 часа На сколько нужно увеличить поезда С??орость чтобы прибыть на следующую станцию находящуюся на расстоянии 40 км вовремя

Математика

На одной из станций поезд задержался на 2 часа На сколько нужно увеличить поезда С??орость чтобы прибыть на следующую станцию находящуюся на расстоянии 40 км вовремя

Автор: Гость