На одной координатной плоскости постройте графики функций y = (x-5)^2 пожалуйста решите с графиком и таблицей

Алгебра
На одной координатной плоскости постройте графики функций y = (x-5)^2 пожалуйста решите с графиком и таблицей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так функция одна. На одну будет такой график (по крайней мерекак понятно из Вашего вопроса)
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