На одной маленькой планете жили тебя мужики говорили Они между собой на своем язы??е а знали они всего три буквы т я а какие слова можно составить из этих букв Сколько всего слов было в их языке если каждое слово могло содержат...
Математика
На одной маленькой планете жили тебя мужики говорили Они между собой на своем язы??е а знали они всего три буквы т я а какие слова можно составить из этих букв Сколько всего слов было в их языке если каждое слово могло содержать не более 3 букв буквы в одном слове не повторялись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тая атя яат тяа аят ята 6 слов
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