На одной тарелке было 5 пирожков , а на другой 10 . После того как за обедом съели нес??олько пирожков , на двух тарелках осталось 3 пирожка .Сколько пирожков съели за обедом?

Математика

На одной тарелке было 5 пирожков , а на другой 10 . После того как за обедом съели нес??олько пирожков , на двух тарелках осталось 3 пирожка .Сколько пирожков съели за обедом?

Автор: Гость