На одной тарелке было 5 пирожков , а на другой 10 . После того как за обедом съели нес??олько пирожков , на двух тарелках осталось 3 пирожка .Сколько пирожков съели за обедом?
Математика
На одной тарелке было 5 пирожков , а на другой 10 . После того как за обедом съели нес??олько пирожков , на двух тарелках осталось 3 пирожка .Сколько пирожков съели за обедом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 5+10=15- всего пирожков 2). 15-3=12 пирожков съели за обедом Ответ:12 пирожков съели за обедом
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