На одном берегу находятся два мальчика, солдат и лодка. Лодка может выдержать двух мальчиков или одного взрослого. Все умеют грести. Как всем перебраться на другой берег?

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На одном берегу находятся два мальчика, солдат и лодка. Лодка может выдержать двух мальчиков или одного взрослого. Все умеют грести. Как всем перебраться на другой берег?

Автор: Гость