На одном берегу находятся два мальчика, солдат и лодка. Лодка может выдержать двух мальчиков или одного взрослого. Все умеют грести. Как всем перебраться на другой берег?
Информатика
На одном берегу находятся два мальчика, солдат и лодка. Лодка может выдержать двух мальчиков или одного взрослого. Все умеют грести. Как всем перебраться на другой берег?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Два мальчика переплывают на другой берег. 2. Один мальчик остаётся, один возвращается. 3. Солдат переплывает на другой берег. 4. Оставшийся мальчик переплывает за товарищем. 5. Два мальчика переплывают на другой берег.
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