На одном дереве на 9 ветках сидели грачи, поровну на каждой ветке. А на другом дереве на 2 ветках сидели вороны. Их тоже было поровну на каждой ветке. Всего на двух деревьях сидело 60 птиц. Грачи с четырёх веток перелетели на д...

Гость: Гость:

60÷2=30 птиц на каждом дереве 9-4=5 веток с грачами на 1дереве 2+4=6 веток с воронами и грачами на 2м дереве 30÷5=по 6 грачей на каждой ветке на 1м дереве 30÷6= по 5 грачей и ворон на каждой ветке на 2м дереве , теперь известно сколько птиц на каждой ветке, тк с 4х веток перелетели грачи мы узнаем сколько веток было с воронами 6-4=2 ветки с воронами на втором дереве, на остальных 4х ветках сидели по 5 грачей 5×4=20 грачей. прибавляем грачей с двух деревьев 30+20=50 грачей всего 60-50=10 ворон всего