На одном дереве на 9 ветках сидели грачи, поровну на каждой ветке. А на другом дереве на 2 ветках сидели вороны. Их тоже было поровну на каждой ветке. Всего на двух деревьях сидело 60 птиц. Грачи с четырёх веток перелетели на д...

Математика
На одном дереве на 9 ветках сидели грачи, поровну на каждой ветке. А на другом дереве на 2 ветках сидели вороны. Их тоже было поровну на каждой ветке. Всего на двух деревьях сидело 60 птиц. Грачи с четырёх веток перелетели на дерево, где сидели вороны. Теперь на каждом дереве птиц стало поровну. Сколько всего грачей и сколько всего ворон сидело на деревьях?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60÷2=30 птиц на каждом дереве 9-4=5 веток с грачами на 1дереве 2+4=6 веток с воронами и грачами на 2м дереве 30÷5=по 6 грачей на каждой ветке на 1м дереве 30÷6= по 5 грачей и ворон на каждой ветке на 2м дереве , теперь известно сколько птиц на каждой ветке, тк с 4х веток перелетели грачи мы узнаем сколько веток было с воронами 6-4=2 ветки с воронами на втором дереве, на остальных 4х ветках сидели по 5 грачей 5×4=20 грачей. прибавляем грачей с двух деревьев 30+20=50 грачей всего 60-50=10 ворон всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
По рисункам опиши жизнь первобытных людей!!!
Ответить
Математика
Помогите срочно номер 199 решить уравнением
Ответить
История
Какой результат семилетней войны?
Ответить
Английский язык
А теперь уточни кому это принадлежит is this her pen
Ответить
Русский язык
Объясните написание с не-
Ответить